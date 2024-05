Questa pistola per colla a caldo senza fili è in SVENDITA su Amazon: da 59,99 a 29,99€

Oggi su Amazon fai l’affare su questa pistola per colla a caldo del marchio HOTO caratterizzata da un vantaggio non da poco: è completamente senza fili. Spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarla soltanto 29,99 euro invece di 59,99, con spedizione Prime inclusa per riceverla subito a casa.

Pistola per colla a caldo senza fili: come funziona

Questa pistola per colla a caldo si contraddistingue per suo design senza fili così da essere estremamente onveniente da utilizzare in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

La pistola si alimenta con una batteria al litio da 2000 mAh ricaricabile rapidamente tramite USB-C: puoi avere un flusso continuo di colla per oltre 100 metri quando è completamente carica così da avere lunghe sessioni di lavoro senza interruzioni.

Si riscalda in soli 30 secondi mentre il chip di controllo integrato e il sistema MCH permettono di mantenere la temperatura di riscaldamento entro limiti adeguati così da non sciogliere troppo la colla e prevenendo surriscaldamenti eccessivi.

Il design compatto e bilanciato della pistola la rende facile da usare: il grilletto liscio a forma di ventaglio offre un flusso continuo di colla con precisione, mentre la copertura di sicurezza resistente al calore previene efficacemente il gocciolamento della colla e prevenire ustioni.

Infine, la pistola è fornita con 10 stick di colla di diverse tonalità dandoti dunque gli strumenti necessari per personalizzare i tuoi progetti fai da te. Nella confezione troverai anche un supporto in silicone per posizionare la pistola su superfici inclinate o irregolari: applica il coupon sconto su Amazon e pagala soltanto 29,99 euro invece di 59,99.