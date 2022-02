Questa penna multiuso è un gadget UNICO: 7€ su Amazon

Una penna multiuso bellissima esteticamente, ma soprattutto super utile. La usi per scrivere, certo, ma ha anche una serie di strumenti aggiuntivi. Il prefetto gadget per te, è anche un'ottima idea regalo: la prendi a 7€ circa appena da Amazon, ma l'offerta è lampo. Completa adesso l'ordine e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto molto particolare, unico nel suo genere, che integra un cacciavite doppio, una livella, un righello e non solo questo. Proprio per questo risulta una valida soluzione per un regalo che costi poco e sorprenda. Soprattutto, incluso nel prezzo ricevi anche 3 ricariche per la penna, che ne allungano di moltissimo la durata.

Penna multiuso: bella, utile e divertente

La sfrutti per scrivere e poi metti il tappo, come fai di solito. Il bello è che, a quel punto, puoi usarla come pennino per display con touch screen capacitivo (cioè quelli che utilizziamo sui nostri device).

Tutto qui? Certo che no. Il corpo del prodotto è un righello con diverse unità di misura e, all'occorrenza, puoi sfruttare addirittura la livella integrata. Per finire, una sorpresa: c'è anche un cacciavite doppio, che potrà tornare utilissimo in tantissimi contesti.

Soddisfacente, ovviamente, il tratto durante la scrittura. Risulta scorrevole e fluido, oltre che duraturo. La protezione del tappo eviterà che l'inchiostro si secchi prematuramente.

Come vedi, questa penna multiuso è un gadget spettacolare e – a questo prezzo – risulta un ottimo affare. Infatti, non solo la paghi pochissimo, ma ricevi anche in omaggio ben 3 ricariche di inchiostro, che portano la durata del dispositivo oltre ogni aspettativa. Il momento di farti un regalo è a questo: completa l'ordine al volo per prenderla a 7€ circa appena da Amazon, ma sii veloce. Si tratta infatti di un'offerta a tempo limitato, finirà in una manciata di ore.