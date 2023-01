Questa multipresa Philips ha tutto, anche le USB: al prezzo più basso di sempre

Anche se la differenza non si vede in pagina, questa multipresa Philips è appena scesa al suo prezzo più basso di sempre su Amazon. Acquistandola oggi la paghi soltanto 38,85 euro con spedizione Prime e consegna immediata. Fino a questa mattina il prezzo era di 50 euro. Forse un errore di prezzo? Meglio approfittarne.

Multipresa Philips completa di tutto: Schucko, USB e USB-C

Questa multipresa del marchio Philips è la soluzione perfetta per ogni esigenza, che sia per una postazione da lavoro casalinga, sia per l’ufficio. Comprende infatti 6 prese Schucko con messa a terra, ma il pezzo forte sono le porte USB da 35W pensate per dispositivi mobili. Da sottolineare inoltre la presenza di una porta USB di tipo-C, perfetta per i device di ultima generazione.

La ciabatta è progettata per proteggere il computer e i tuoi dispositivi da eventuali sovratensioni elettriche tagliando automaticamente l’alimentazione per evitare il limite provocato dagli sbalzi di tensione. Con l’interruttore a doppio polo attivi e disattivi i cavi fase e neutro per garantire un corretto e sicuro isolamento del circuito di ricarica.

Dal marchio a dir poco affidabile, è una multipresa di qualità che vale il prezzo che costa, specie se puoi acquistarla comunque al più basso mai visto. Solo 38,85 euro, oggi, con spedizione Prime. Approfittane.

