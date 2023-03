Questa mini console con 620 GIOCHI classici ti costa solo 16 euro (Amazon)

Il fattore nostalgia è davvero potente in questa mini console che riproduce l’aspetto di un vecchio Nintendo Entertainment System che puoi acquistare oggi su Amazon in sconto a soli 16,90 euro.

Il sistema, che colleghi alla TV via AV e comprende 2 controller per giocare in compagnia, ti permette di accedere a oltre 620 giochi classici per rivivere un po’ vecchie glorie che hanno fatto la storia dei videogiochi.

Mini console con 620 giochi: l’offerta di Amazon

Ti basta collegare la console alla TV per iniziare subito a giocare e scoprire l’immenso menu da 620 giochi che comprende titoli classici degli anni ’80 e ’90. Da Super Mario a Contra, fino a passare ad altri titoli che accenderanno il fattore nostalgia ai più “anziani” e permetteranno ai più giovani di scoprire le grandi glorie del passato.

Facile da usare e con funzioni moderne, come la possibilità di salvare la partita, è semplice da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte e leggere: perfetta dunque se vuoi organizzare una serata con gli amici in segno della nostalgia.

Un tuffo nel passato che oggi su Amazon ti costa davvero pochissimo: appena 16,90 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Non fartela scappare.

