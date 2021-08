Il tuo prossimo gioiellino tech è questa mini camera, che porti a casa a meno di 2€ da Amazon e approfitti anche di spedizioni super rapide ed economiche (3,99€).

Mini camera in gran sconto su Amazon

Piccola, compatta, super spassosa e in grado di effettuare riprese in Full HD. Questo gioiellino lo prendi quasi gratis da Amazon ed arriva anche con gli accessori giusti per sfruttarlo al meglio.

Infatti, puoi posizionarlo su una base, per esempio per tenerla come camera di sicurezza in casa. Oppure, puoi sfruttare la molla in dotazione per fermarlo dove preferisci mentre vai all'avventura (in bici, durante un'escursione e non solo).

Tutto quello che devi fare è inserire una memoria sulla qual poter registrare (una microSD) e assicurarti di ricaricare la batteria integrata del tuo nuovo gioiellino. Dopodiché sei pronto per fare le tue in alta definizione, godendo di un sensore grandangolare.

Inoltre, se deciderai di usarla come videocamera di sicurezza potrai sfruttare anche il suo sensore di movimento, che reagirà ed effettuerà riprese ad ogni minimo movimento.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, questa mini camera, che adesso prendi a prezzo assurdo da Amazon: completa l'ordine adesso e portalo a casa 1,79€ approfittando di spedizioni super economiche (3,99€).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

