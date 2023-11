Questa Griglia Portatile è scontata a soli 36€ su Amazon!

La Griglia Portatile Cecotec Cheese&Grill 8200 si presenta come un dispositivo che offre la possibilità di grigliare e cuocere una vasta gamma di alimenti, adatta sia per preparazioni informali in compagnia di familiari e amici, sia per occasioni più speciali. La sua potenza di 1400 W assicura una cottura rapida e uniforme, ideale sia per la fusione del formaggio in una raclette che per la preparazione di carne, verdure o pesce.

La superficie di cottura è costituita da due piastre: una in alluminio fuso con rivestimento antiaderente, perfetta per grigliare, e una in pietra naturale, che consente una cottura più sana e senza l’aggiunta di grassi. La piastra in alluminio fuso è reversibile, consentendo di utilizzarla su entrambi i lati a seconda delle esigenze. La piastra in pietra naturale, invece, presenta un foro centrale per il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Dotata di un termostato regolabile, le piastre consentono di impostare la temperatura desiderata per ottenere la cottura perfetta per ogni tipo di pietanza. La griglia include 8 padelle individuali antiaderenti, ideali per la fusione del formaggio, la preparazione di uova fritte o persino dessert. Le padelle sono facilmente lavabili in lavastoviglie, assicurando una pulizia rapida e agevole.

Con la sua versatilità e le numerose funzionalità, offre la possibilità di preparare una vasta gamma di piatti, per le migliori feste all’aperto e non solo.