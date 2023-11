Questa Google TV QLED da 50 pollici costa solo 369€ su Amazon: è un BEST BUY

Per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV da comprare durante il Black Friday di Amazon, in questo momento, c’è una nuova offerta da non farsi sfuggire: il TV TCL 50C641, infatti, è in offerta al prezzo scontato di 369 euro. Si tratta di una Google TV con pannello QLED da 50 pollici che rappresenta, in questo momento, la soluzione migliore per rapporto qualità/prezzo sul mercato. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Google TV QLED in offerta per il Black Friday di Amazon

Il TV TCL in offerta è dotato di un ottimo pannello da 50 pollici con tecnologia QLED e risoluzione 4K. Il comparto tecnico, per la fascia di prezzo, è completissimo e la possibilità di utilizzare la piattaforma Google TV rappresenta un plus da non sottovalutare, grazie alle tante app e ai tanti servizi smart disponibili oltre che alla possibilità di utilizzare Google Assistant oppure Alexa.

Con la nuova offerta Amazon lanciata in occasione del Black Friday è ora possibile acquistare il TCL 50C641 al prezzo scontato di 369 euro. Si tratta di un prezzo davvero conveniente, oltre che il nuovo minimo storico, per questo modello che rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo Smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

