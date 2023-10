Questa Google TV di Sony da 50 pollici è al MINIMO STORICO su Amazon

È il momento giusto per acquistare un nuovo Smart TV: grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la Google TV da 50 pollici di Sony (KD-50X75WL) al prezzo scontato di 506 euro. Si tratta del prezzo minimo storico per quest’ottimo modello che unisce l’affidabilità del marchio Sony alla versatilità della piattaforma smart Google TV, con tutte le applicazioni per l’intrattenimento disponibili. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La consegna è gratuita e il TV è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Google TV di Sony al miglior prezzo su Amazon

La Google TV di Sony è la scelta giusta per un acquisto sicuro: chi vuole cambiare Smart TV, infatti, può puntare su un modello di ottima qualità, con un pannello LED 4K HDR da 50 pollici e una piattaforma smart ricca di applicazioni e di funzionalità avanzate.

Da segnalare anche un bel design, con cornici ridotte al minimo, una dotazione completa di porte e tante funzioni avanzate grazie al processore X1 in grado di garantire una marcia in più per quanto riguarda la resa delle immagini, rispetto alla concorrenza.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Google TV da 50 pollici di Sony con un prezzo scontato di 506 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un TV di alta qualità al suo prezzo minimo storico. Il modello costa appena 7 euro in più rispetto al più compatto modello da 43 pollici. L’offerta è accessibile direttamente online, con consegna gratuita, tramite il link qui di sotto. La promozione resterà attiva solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.