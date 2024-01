Questa Google TV 4K costa solo 249€ su Amazon: è un BEST BUY

Per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV c’è oggi una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: la Google TV di TCL (modello 43P639) è disponibile in offerta al prezzo scontato di 249 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo TV 4K dotato di pannello da 43 pollici. Tra le offerte di oggi c’è spazio anche per il modello da 55 pollici che viene proposto al prezzo scontato di 349 euro. Per entrambi i modelli c’è la piattaforma smart Google TV. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Google TV 4K di TCL in offerta: è un vero affare

La gamma di Google TV di TCL è la soluzione giusta per acquistare un nuovo Smart TV 4K con un ottimo prezzo. Il modello da 43 pollici, in particolare, permette di ridurre al minimo possibile la spesa, senza rinunciare a una piattaforma smart completa e a un pannello di ottima qualità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Google TV di TCL al prezzo scontato di 249 euro per la versione da 43 pollici. In alternativa, c’è la versione da 55 pollici che può essere acquistata al prezzo scontato di 349 euro. Entrambe le varianti sono al minimo storico e sono vendute e spedite da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.