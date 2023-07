Questa GENIALATA da 2,99€ la vogliono tutti: rende lo smartphone un vero PC

Un accessorio compatto e assolutamente non ingombrante. Un gadget assurdo che, una volta inserito nella porta USB C dello smartphone, riesce a espanderne così tanto il potenziale da trasformarlo in un vero e proprio PC. Com’è possibile? Semplice: ti permette di aggiungere al tuo dispositivo una vera a proprie porta USB.

Questo significa che potrai collegare un sacco di periferiche esterne come mouse, tastiere, stampanti, chiavette, hard disk, microscopi e altri device compatibili. Immagina quanto potrai sfruttare il tuo terminale: proprio come non l’hai mai fatto. La cosa assurda è che questo accessorio costa niente su Amazon: in questo momento lo porti a casa a 2,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Molto utile in vacanza, questo gadget ti permetterà di sfruttare il tuo telefono per la produttività. Ingombrando così poco, potrai portarlo sempre con te, senza preoccuparti dello spazio occupato.

Il suo funzionamento è semplicissimo e non serve effettuare particolari installazioni: semplicemente, lo inserisci nella porta USB C del tuo smartphone e – immediatamente – ottieni una porta USB A. Si tratta dell’ingresso standard, presente anche sul computer, al quale potrai collegare le periferiche che desideri.

A questo prezzo, questo geniale accessorio che rende lo smartphone molto simile a un PC, è assolutamente da avere. Completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 2,99€ appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.