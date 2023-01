Questa GENIALATA da 23€ spaventa i ladri quando non ci sei (Amazon)

Non sottovalutare il potenziale di questo gadget spettacolare, particolarmente utile per spaventare i ladri. Basterà accenderlo nei pressi di una finestra e simulerà la presenza di una TV accesa, con un gioco di luci talmente ben studiato da sembrare davvero come se il televisore fosse acceso. Il tutto, senza dover davvero accendere la televisione, che quindi non consumerà e non si usurerà. Un gadget che consuma pochissimo a livello energetico: assorbe meno di 3W.

Lo scopo di questo prodotto geniale? Semplice: simulare la tua presenza in casa e – di conseguenza – intimidire i malintenzionati, inclusi i ladri. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon portando a casa questo utilissimo gadget a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto non solo super efficace, ma anche incredibilmente semplice da sistemare. Basterà posizionarlo dietro una finestra, in posizione strategica e accenderlo, mantenendo naturalmente le tende chiuse. L’effetto finale è assurdo: sembra che ci sia la TV accesa. Puoi scegliere fra 3 programmi di funzionamento diversi e c’è anche un timer. Irrisorio il consumo energetico: meno di 3W. Un escamotage geniale per mettere in fuga un ladro, senza aver bisogno di particolari accorgimenti.

Per provare subito questo prodotto, unico nel suo genere, tutto quello che devi fare è completare l’ordine al volo da Amazon. Lo prendi a 23€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

