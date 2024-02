Questa GENIALATA da 16€ spaventa i LADRI mentre sei fuori casa (Amazon)

La paura che entrino i ladri in casa mentre si è fuori è comune a tutti. L’antifurto può non bastare, purtroppo. Ognuno cerca di organizzarsi al meglio per prevenire l’entrata di intrusi, cercando soluzioni che funzionino. Ancora in pochi conoscono questo particolarissimo gadget, fra l’altro super economico, che simula la presenza di qualcuno che guarda la TV, anche mentre non ci sei.

Piccolo e compatto, basta accenderlo in prossimità di una finestra affinché generi illuminazione identica a quella che ci sarebbe, se la TV fosse accesa. Si tratta però solo di una efficace simulazione: il televisore (che consuma molto di più) rimarrà spento e non sprecherai ore di lavoro del pannello. Dalle finestre però, eventuali intrusi noteranno la presenza di qualcuno e questo funzionerà come deterrente.

Come anticipato, si tratta di un prodotto super economico, che da Amazon puoi portare a casa a 16,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto decisamente particolare, che – seppur utilissimo – ti permetterà di avere una sicurezza in più mentre non ci sei. Inoltre, come anticipato, il suo assorbimento energetico è decisamente trascurabile: non dovrai preoccuparti di lasciarlo acceso anche per parecchie ore.

Simula le luci della TV e, di conseguenza, simula la tua presenza in casa. Non perdere l’occasione di concludere un ottimo affare su Amazon e aumenta la sicurezza mentre non ci sei. Completa adesso il tuo ordine per accaparrarti questo utilissimo prodotto a 16,99€ appena. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.