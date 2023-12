Questa Friggitrice Elettrica da 3 litri CROLLA a soli 38€!

Dotata di una generosa capacità di 3 litri di olio, la CleanFry Infinity 3000 è la compagna ideale per preparare deliziosi piatti per tutta la famiglia. La sua potenza massima di 2400 W garantisce una frittura rapida ed efficiente, regalando risultati perfetti in un tempo incredibilmente breve. Il segreto della CleanFry Infinity 3000 risiede nel suo filtro OilCleaner, progettato per mantenere l’olio sempre pulito. Questo filtro svolge un ruolo cruciale nel catturare impurità e residui di cibo, impedendo loro di compromettere la qualità dell’olio e prevenendo l’insorgenza di odori sgradevoli.

Il cestello della CleanFry Infinity 3000 è rivestito con un materiale antiaderente, garantendo una cottura uniforme e evitando che il cibo si attacchi. Questa caratteristica non solo contribuisce a ottenere risultati culinari eccellenti, ma semplifica notevolmente il processo di pulizia della friggitrice.

Per un’esperienza senza odori sgradevoli, la CleanFry Infinity 3000 è fornita di un coperchio in acciaio dotato di filtro antiodore. Il timer regolabile fino a 30 minuti consente una frittura programmata, mentre la regolazione della temperatura fino a 190 °C offre la versatilità necessaria per risultati culinari impeccabili. Con un design elegante e finiture in acciaio, la CleanFry Infinity 3000 è completamente rimovibile per garantire una pulizia davvero immediata e agevole. Insomma, questa di Cecotec è un’ottima friggitrice elettrica tradizionale.