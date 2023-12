Questa Friggitrice da 3L CROLLA a meno di 30€!

La friggitrice Cecotec offre una serie di caratteristiche che la rendono un must-have in cucina. Dotata di un filtro OilCleaner, questa friggitrice è progettata per mantenere l’olio sempre pulito, grazie alla raccolta di residui e sedimenti che si accumulano dopo ogni frittura. Il risultato? Fritti croccanti e irresistibili. Con una potenza massima di 2180 W, la friggitrice Cecotec garantisce inoltre una cottura rapida ed efficiente, permettendoti di godere dei tuoi piatti preferiti senza dover attendere a lungo.

Ogni componente può essere lavato comodamente, anche in lavastoviglie. Sia il cestello per friggere che il filtro OilCleaner sono progettati per la massima praticità. La costruzione in acciaio inox con dettagli neri conferisce alla friggitrice un tocco di eleganza che si sposa perfettamente con ogni cucina. La sua superficie è facile da pulire e mantenere, garantendo una durata nel tempo. Il coperchio della friggitrice Cecotec è dotato di un filtro antiodore, riducendo al minimo gli odori sgradevoli associati alla frittura.

L’innovativa finestra sul coperchio ti consente di monitorare il processo di cottura in tempo reale, assicurandoti che il cibo raggiunga il punto di frittura desiderato. Infine, la regolabilità della temperatura fino a 190 °C offre una versatilità senza pari, consentendoti di adattare la friggitrice al tipo di cibo che stai preparando per risultati culinari sempre eccellenti.