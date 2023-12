Questa Friggitrice ad Aria di Ariete costa 20€ in meno grazie allo sconto!

La Ariete Airy Fryer Mini è una classica friggitrice ad aria che, quindi, sfrutta la tecnologia di cottura basata sulla circolazione dell’aria calda. Questo metodo rivoluzionario consente di ridurre l’uso di olio fino al 80%, mantenendo inalterata la croccantezza e il sapore tipici della frittura tradizionale.

La particolarità della cottura ad aria calda implementata da Ariete Airy Fryer Mini si traduce in una preparazione priva di fumo e odori sgradevoli. Questo la rende la scelta ideale per chi desidera godere del piacere del cibo fritto in casa senza disturbare vicini o familiari con fastidiosi odori, piuttosto che scoppiettii davvero imprevedibili.

La dimensione compatta di Ariete Airy Fryer Mini la rende altamente versatile e adatta a qualsiasi spazio, perfetta anche per ambienti più piccoli. La sua versatilità si estende alla preparazione di una vasta gamma di piatti, inclusi carne, pesce, verdure e snack.

L’usabilità e la facilità di manutenzione sono punti di forza di Ariete Airy Fryer Mini. Dotata di un timer e di una regolazione della temperatura, consente di personalizzare il processo di cottura secondo le preferenze. Il cestello antiaderente, inoltre, rende la pulizia un gioco da ragazzi e può essere comodamente lavato in lavastoviglie. Questo è un punto da non sottovalutare perché renderà l’utilizzo di questa friggitrice ad aria davvero semplice in tutti i suoi passaggi.