Questa FIRE TV di Xiaomi da 55 pollici costa solo 399€ su Amazon

È il momento giusto per acquistare un nuovo TV a prezzo ridotto ma senza compromessi sulla qualità grazie all’offerta Amazon dedicata a Xiaomi F2 da 55 pollici. Si tratta di una Fire TV che utilizza, quindi, la stessa piattaforma software delle apprezzatissime Fire TV Stick di Amazon.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Xiaomi F2 da 55 pollici e risoluzione 4K con un prezzo scontato di 399 euro invece di 499 euro. Si tratta di uno sconto aggiuntivo del 20% che rende il TV di casa Xiaomi ancora più interessante.

Da notare, inoltre, che Xiaomi F2 è disponibile anche con acquisto in 5 rate Amazon da 79,80 euro, senza interessi e costi aggiuntivi di alcun tipo. Anche la consegna è completamente gratuita nonostante le notevoli dimensioni del TV.

Xiaomi F2: Smart TV da 55 pollici in offerta su Amazon

Xiaomi TV F2 ha tutte le carte in regola per diventare il riferimento dell’intrattenimento domestico. Il pannello da 55 pollici con risoluzione 4K e bordi praticamente invisibili è di ottima qualità e può contare su certificazione HDR10.

Il comparto software è eccellente grazie all’integrazione della piattaforma Fire TV che include tutte le applicazioni per l’intrattenimento come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN e molto altro ancora.

Da segnalare anche la presenza di quattro porte HDMI 2.1, ottime per il gaming, e il supporto ad Alexa accessibile anche tramite l’apposito tasto del telecomando. Il comparto audio può contare su due altoparlanti di alta qualità da 12 W e sul supporto Dolby e DTS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xiaomi F2 da 55 pollici al prezzo scontato di 399 euro invece di 499 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.