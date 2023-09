Questa eccellente Smart TV da 50" è in offerta a soli 339€ su Amazon

Il Samsung TV Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT è una Smart TV che offre una straordinaria esperienza di visione e intrattenimento. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 28%, al prezzo di soli 339,00€ anziché 469,99€, è un’opportunità da non perdere per chi cerca una TV di alta qualità a un prezzo conveniente.

Questo TV è dotato di un potente Processore Crystal 4K che ti consente di godere di immagini nitide e dettagliate in risoluzione 4K. Ogni sfumatura di colore viene resa in modo brillante, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. Inoltre, la tecnologia HDR garantisce scene più luminose e dettagliate, sia in ambienti bui che luminosi.

Il Motion Xcelerator migliora l’esperienza di gioco, assicurando immagini nitide e prestazioni di alto livello. Grazie all’analisi e alla compensazione automatica di ciascun frame, i contenuti vengono resi in modo ottimale. L’OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) offre un audio dinamico che segue l’azione sullo schermo, garantendo un coinvolgimento totale nell’audio. Sentirai i suoni provenire da dove si trovano gli oggetti in scena.

Con la compatibilità DVB-T2, il televisore è pronto per ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, eliminando la necessità di utilizzare un decoder TV separato. La tecnologia PurColor offre una vasta gamma di colori, creando immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva.

Il Processore Crystal 4K esegue un upscaling intelligente per migliorare la resa cromatica dei contenuti. Il design del televisore è “senza confini” su 3 lati, con uno stile elegante e minimalista che ti porta direttamente nel cuore dell’azione. Questo design offre un’esperienza cinematografica più immersiva che mai. Inoltre, il TV supporta il lavoro da remoto (smart working), consentendoti di accedere facilmente a PC, laptop e smartphone direttamente dal tuo TV.

Il Samsung TV Crystal UHD 4K UE50AU7090UXZT è una Smart TV che offre un’esperienza di visione di alta qualità a un prezzo scontato su Amazon. Approfitta di questa offerta e porta a casa una TV che ti farà immergere completamente nei tuoi contenuti preferiti.

