Questa cover tastiera per iPad è comodissima e costa solo 59€ in offerta

Se sei solito utilizzare il tuo iPad come un laptop o per prendere molti appunti, magari al lavoro o all’università, l’offerta che propone Amazon su questa cover tastiera bluetooth è quella che fa al caso tuo.

Con soli 59,99 euro ti porti a casa una cover che non solo protegge in modo efficace il tuo tablet, ma ti offre anche uno strumento perfetto per renderlo un prodotto 2-in-1: da tablet a laptop e viceversa quando vuoi e dove vuoi.

Cover tastiera per iPad in offerta: come funziona?

Questa cover tastiera è stata appositamente progettata per iPad da 10.9 pollici modello 2022. Con un design ultra sottile è perfetta per viaggi, affari e università. Sarà come se la tua tastiera fosse una naturale estensione del tuo iPad.

La tastiera offre un’esperienza di digitazione premium grazie alla sua struttura a forbice “X”, ai tasti spaziosi da 15 mm * 15 mm e al rimbalzo elevato. La reattività senza ritardi e le scorciatoie di combinazione su 14 tasti ti consentiranno di lavorare senza intoppi, rendendo ogni battitura un piacere.

Realizzata con pelle spaziale di alta qualità, la cover è resistente ai graffi, allo sporco e durevole nel tempo. La sua consistenza impressionante offre un tocco di classe al tuo iPad, proteggendolo da graffi e urti mentre conserva uno stile elegante.

Il layout del magnete intelligente sul retro e sul fondo della cover assorbe e stabilizza saldamente il tuo iPad durante la digitazione, la lettura, lo schizzo e la visualizzazione. Non dovrai più preoccuparti di spostamenti indesiderati durante l’uso. La batteria da 300 mAh garantisce un utilizzo ininterrotto per più di una settimana.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e rendi la tua esperienza iPad ancora più straordinaria con la cover tastiera di Hou: solo 59,99 euro per trasformare il tuo tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.