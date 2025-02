Questa chiavetta USB Philips da 64GB è a soli 9 euro su Amazon

Perfetta per il trasferimento dati rapido o per creare un disco di ripristino, questa chiavetta USB Philips da 64GB in offerta su Amazon è un vero affare: puoi acquistarla a soli 9,56 euro invece di 15,99 e riceverla subito a casa con la spedizione Prime.

Philips Snow Edition: una chiavetta USB pratica e affidabile

Con la chiavetta USB Philips Snow Edition da 64GB avrai quello che ti serve per archiviare e trasferire file velocemente e in tutta sicurezza. Potrai creare backup, salvare documenti importanti oppure creare un disco di ripristino per il tuo PC o laptop in maniera semplice e veloce.

Grazie alla spia luminosa integrata potrai monitorare il trasferimento dati in tempo reale, mentre il design compatto e leggero la rende facile da portare ovunque, anche in tasca. Il cappuccio protegge invece il connettere da polvere ed eventuali danni accidentali.

Un accessorio affidabile e funzionale, perfetto per avere un dispositivo di archiviazione sempre pronto all’uso. Acquistalo adesso in offerta a soli 9,56 euro.