Questa chiavetta USB ha un SEGRETO: una videocamera nascosta (26€)

Una semplice chiavetta USB da 16GB, che si usa per spostare file da una periferica all’altra senza alcun problema. Questo dispositivo però ha un segreto che potrà tornarti utile per la sicurezza di casa. Infatti, integra una telecamera nascosta, praticamente impossibile da notare. Uno strumento da utilizzare con massima attenzione al rispetto della privacy altrui (l’uso scorretto di videocamere in generale è assolutamente illegale), ma che può tornarti utile in un sacco di contesti e può aiutarti per la sicurezza domestica.

Scatta foto e video, premendo l’unico pulsante presente e il gioco è fatto. Puoi lasciarla attiva in casa mentre non ci sei, magari appoggiata su un tavolo, così da tenere tutto sotto controllo. Attualmente in sconto su Amazon, la prendi a 26€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine adesso per approfittarne.

Chiavetta USB con videocamera nascosta: un gadget da provare

Ben diversa dalla classica videocamera di sorveglianza, che può risultare ingombrante e fin troppo semplice da vedere, questo dispositivo è completamente diverso. A tutti gli effetti, ha il design di una semplice chiavetta USB da 16GB. Addirittura, c’è anche uno slot per la microSD, che ti permetterà di espandere ulteriormente la capacità di memoria.

Tuttavia, basta premere un o due volte l’unico pulsante integrato perché il dispositivo, in totale discrezione, inizi a registrare un video oppure scatti una fotografia. Naturalmente, è dotato anche di batteria integrata, che ti garantirà l’utilizzo senza fili del dispositivo.

Insomma, questa chiavetta USB con videocamera nascosta è un prodotto che non lascia niente al caso. A questo prezzo poi risulta decisamente interessante. Per accaparrartela a 26€ circa appena, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.