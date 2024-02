Questa Chiavetta USB da 256GB costa solo 29€!

Lo spazio di archiviazione non basta mai. E con una chiavetta USB potrai portare tutte le tue foto, i video e non solo, sempre con te. In questo momento puoi risparmiare sulla pendrive Ultra Dual Drive Go di SanDisk dalla capienza di ben 256GB! Il prezzo originale si attesta sui 35,99€ ma, grazie a quest’offerta, pagherai la chiavetta solamente 29,46€. Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche della pendrive SanDisk

Dotata di connettori USB Type-C e Type-A, l’unità flash SanDisk Ultra Dual Drive Go è progettata per una compatibilità universale, adattandosi facilmente a smartphone, tablet, Mac e PC. Grazie a questa caratteristica, puoi trasferire file tra diversi dispositivi senza la necessità di utilizzare adattatori aggiuntivi, semplificando notevolmente il processo di gestione dei tuoi dati digitali.

Con una capacità di archiviazione fino a 256 GB, questa unità flash offre ampio spazio per conservare una vasta gamma di contenuti, inclusi foto, video, musica, documenti e altro ancora. Questo ti consente di liberare spazio prezioso sul tuo smartphone o tablet, garantendo che tu abbia sempre accesso ai tuoi file più importanti ovunque tu vada.

Le velocità di lettura fino a 400 MB/s e l’interfaccia USB 3.2 Gen 1 assicurano che i trasferimenti avvengano in modo rapido e senza ritardi, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza utente ottimale. Inoltre, con l’app SanDisk Memory Zone, puoi eseguire il backup automatico dei tuoi dati importanti, come foto, video, musica, documenti e contatti, proteggendoli da perdite accidentali e garantendo la loro sicurezza.

Non perdere l’opportunità di far tua la pendrive SanDisk da 256GB per soli 29,46€.