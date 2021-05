Una genialata, si può definire così una chiavetta USB? No, se è una semplice memoria di massa. Se però ci aggiungi che un solo dispositivo piccolo e compatto si può attaccare a smartphone Android, ad iPhone, al tablet, al PC, alla TV e tutti i dispostivi con USB? Ancora: se puoi trasferire rapidamente i dati da un dispositivo all’altro, senza cavi o Internet? E se, infine, per assurdo questo dispositivo costa pochissimo (lo trovi a 16€ circa in offerta lampo su Amazon)? Come vedi, in fin dei conti, è una genialata.

Chiavetta 4 in 1: super utile, ora anche super economica

Immagina la noia di dover trasferire qualcosa dallo smartphone al PC (o viceversa oppure fra due smartphone), magari una mole di dati importante. Principalmente, a disposizione hai due strade: l’upload dei file su Internet (buona fortuna, in caso la connessione non sia veloce) oppure l’utilizzo del buon vecchio cavo. Certo, ci sono altre alternative – come AirDrop per i dispositivi Apple – ma non contano, se non sono universalmente applicabili.

Ecco che arriviamo al motivo che rende questa chiavetta utilissima: è universale. Grazie ai suoi 4 adattatori (USB A, microUSB, USB C e Lightning) poco importa da dove devi scaricare, copiare, trasportare i dati: la colleghi e basta.

Nei suoi 32GB di storage (con pochissimi euro in più c’è anche la 64GB e la 128GB in sconto) potrai appoggiare tutti i file che ti servono e li potrai portare facilmente ovunque. Non dovrai preoccuparti di cavi e cavetti, niente Internet, niente fastidi e – soprattutto – niente panico.

Un prodotto decisamente interessante, che – se ci pensi bene – è un portento anche per svuotare al volo la memoria dello smartphone qualora si saturasse: se ti serve pulire tutto velocemente, non dovrai più valutare in due minuti cosa è importante e cosa puoi cancellare, sposti il materiale sulla chiavetta e poi ci pensi con calma.

Insomma, un dispositivo e mille usi diversi. Il gadget che potresti anche pensare di regalare, facendo certamente felice chi lo riceverà! Intanto, trattandosi di un’offerta lampo (16€ circa sono veramente pochi!) il mio consiglio è quello di accaparrarti subito questa chiavetta 4 in 1 da Amazon, godendo anche di spedizioni rapide e gratis se sei cliente Prime. Se questo è quel genere di occasioni che ti piace, non dimenticare che sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net ce ne sono tantissime altre!

