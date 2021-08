Il momento di ampliare il potenziale di smartphone e PC è arrivato. Questa chiavetta 3 in 1 la prendi ad appena 12,99€ da Amazon e ti permetterà, finalmente, di passare file a velocità estrema fra tutti i tuoi dispositivi.

Un solo prodotto, tre diverse uscite: passi tutto rapidamente e non servono cavi e nemmeno connessioni a Internet. Completa rapidamente l'ordine e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Chiavetta 3 in 1: genialata in gran sconto

Uno spazio di ben 32GB (immagina di poter spostare tutti questi giga in un attimo) e il supporto allo standard USB 3.0. Scegli l'adattatore che preferisci: con l'USB C e il microUSB puoi collegare la memoria a smartphone e tablet. Dopo, usando l'USB A, puoi passare al PC e trasportare i tuoi dati: le tue foto, i video, la musica, i file e tutto quello che vorresti spostare fra i dispositivi.

Un unico device, super compatto e ultra portatile: puoi averlo sempre con te e non solo. Non dovrai nemmeno preoccuparti dell'eventuale contatto con l'acqua: questo gioiellino è persino certificato IPX7!

Perché ti serve un prodotto come questo? Beh, è perfetto se vuoi trasferire file senza il vincolo dei cavi, se vuoi spostare qualcosa (anche fra due smartphone) ma non vuoi o non puoi usare la connessione dati (perché sprecare traffico dati, soprattutto se i file sono di grandi dimensioni?). In un attimo, tanto per fare il più banale degli esempi, puoi liberare la memoria del device, intasata magari dalle fotografie.

In tutto questo, non dimenticare un dettaglio fondamentale: questo gioiellino costa appena 12€ circa su Amazon. Se pensi che è il prezzo medio per una chiavetta standard, che puoi usare solo PC, allora è facile intuire che si tratta di un vero e proprio affare.

Approfittane adesso e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: pochissimi pezzi disponibili.

