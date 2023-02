Questa cassa Bluetooth LG ti stupirà, ora ad appena 24€ su Ebay

Se sei alla ricerca di una cassa Bluetooth potente, bella esteticamente e con una grande qualità questa è quella che fa per te. Su Ebay potrai infatti acquistare questa fantastica cassa Bluetooth del noto marchio tech LG. Ora è infatti disponibile ad un prezzo di appena 24€, il tutto grazie al coupon dedicato CASA23. Non perdere tempo per non lasciarti sfuggire questa occasione, corri su Ebay e porta a termine il tuo acquisto.

Cassa Bluetooth LG, ora la potrai avere ad appena 23€ solo su Ebay

Questa cassa Bluetooth del noto marchio LG è davvero fantastica e ora la potrai avere ad un ottimo prezzo. Questo prodotto è infatti caratterizzato da un design gommato molto elegante grazie anche alla finitura gommata. È pratico e leggero e potrai tenerlo facilmente tra le tue mani. Potrai connettere questa cassa dove vorrai e senza dover utilizzare nessun cavetto. È infatti una cassa wireless che sfrutta la connessione Bluetooth. Scaricando l’apposita applicazione XBOOM, potrai controllare vari parametri.

Non dovrai nemmeno preoccuparti se vorrai ascoltare della musica sotto la doccia. Questa nuova cassa dispone infatti della certificazione IPX5 e questo la rende perfettamente impermeabile in queste situazioni. Potrai ascoltare tutto ciò che vuoi senza troppi pensieri. La batteria è infatti infinita. Potrai infatti utilizzare la tua cassa Bluetooth senza interruzioni per oltre 10 ore di riproduzione. Grazie alla tecnologia Meridian, la cassa Bluetooth ti assicurerà un audio eccellente con alti nitidi e bassi potenti. Con la tecnologia Sound Boost, potrai inoltre amplificare ulteriormente la potenza sonora.

Insomma, questa cassa Bluetooth di LG è davvero fantastica e ora potrai portartela a casa ad un prezzo decisamente conveniente. Grazie al coupon dedicato CASA23, potrai infatti acquistarla ad un prezzo di appena 24€! E allora cosa stai aspettando? Vai subito su Ebay e porta a termine il tuo acquisto prima che scada questa opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.