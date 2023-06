Questa cassa Bluetooth dal LOOF FUTURISTICO è in offerta: PREZZO BOMBA

Gli altoparlanti Pro Sound Energy Party sono perfetti per animare le tue feste con il loro potente suono da 40W e le modalità LED. Normalmente vengono proposti a 69,90€, ma oggi possono essere tuoi ad un prezzo decisamente interessante grazie ad un’offerta da non farsi scappare assolutamente.

Grazie al ciclo di luci a LED con modalità di respirazione, beat drive e ritmo musicale, l’atmosfera sarà piena di energia e divertimento. I tuoi momenti musicali saranno resi ancora più coinvolgenti! Con la tecnologia Bluetooth 5.3, questi altoparlanti portatili senza fili offrono una connessione veloce, potente e stabile. Puoi anche collegare due altoparlanti Bluetooth boombox contemporaneamente per una riproduzione stereo amplificata. I bassi potenti e gli alti nitidi creano un’esperienza avvolgente, donandoti un suono surround simile a quello di un teatro, ovunque tu sia.

Il design ultra leggero e portatile, con manico integrato e tracolla rimovibile, ti permette di portare la musica sempre con te. Inoltre, grazie alla classificazione IPX6, questi altoparlanti sono impermeabili e possono resistere a spruzzi, spruzzi d’acqua e pioggia, senza problemi. Sono l’ideale per accompagnarti in spiaggia, escursioni, campeggio e altre attività all’aperto. Con una batteria integrata ad alta capacità da 8000mAh, gli altoparlanti offrono fino a 24 ore di riproduzione continua dopo una ricarica di soli 5 ore. Inoltre, possono fungere da power bank per caricare il tuo telefono, offrendo una soluzione pratica e conveniente. Oltre al prodotto stesso, gli altoparlanti sono forniti con un cavo di ricarica USB-C, un cavo AUX, una tracolla e un manuale utente. Inoltre, offrono una garanzia di due anni per garantire la tua soddisfazione e la fiducia nel supporto post-vendita. Con gli altoparlanti Pro Sound Energy Party, le tue feste saranno indimenticabili e la musica sarà sempre al centro dell’attenzione! Non fartele scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.