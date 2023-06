Questa carta di credito gratuita non ha rivali: è la MIGLIORE del momento

Scegliere una carta di credito gratuita richiede un’attenta analisi delle caratteristiche della carta. Si tratta di un aspetto necessario per poter sfruttare l’opzione più completa e, soprattutto, davvero a zero spese e senza costi nascosti di alcun tipo.

In questo momento, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una carta di credito gratuita è Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta è completamente a zero spese (non c’è alcun canone fisso e non ci sono commissioni) e può essere richiesta senza apertura di un nuovo conto corrente.

In più, Carta YOU include diversi vantaggi aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. Per accedere alla carta è possibile completare una semplice procedura online, tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Carta YOU è la carta di credito gratuita su cui puntare oggi

Con Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito:

con canone zero , senza alcun requisito da rispettare, e con zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero

, senza alcun requisito da rispettare, e con su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero con zero costi di emissioni

con emissione senza apertura di un nuovo conto corrente che potrebbe comportare costi aggiuntivi

Carta YOU include anche una polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese sostenute. La carta supporta le transazioni con Google Pay e Apple Pay e permette di utilizzare il circuito Mastercard per effettuare pagamenti in tutto il mondo.

La carta prevede un plafond che cresce nel tempo con il cliente che può richiedere un incremento del limite di utilizzo, rispetto a quello fissato inizialmente dalla banca, dopo aver dimostrato di saldare sempre in tempo le spese sostenute.

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire il link qui di sotto. Una volta inserititi tutti i dati, la richiesta di emissione sarà inoltrata a Advanzia Bank che fornirà una risposta in breve tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.