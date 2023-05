Questa carta di credito è davvero GRATIS: zero costi fissi e commissioni

È un buon momento per scegliere e richiedere una carta di credito completamente gratis, andando ad azzerare tutti i costi fissi e le commissioni legate all’utilizzo. Grazie a Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, c’è ora la possibilità di eliminare tutti i costi tipici della carta di credito potendo, inoltre, ottenere la carta anche senza dover aprire un nuovo conto corrente (che rischierebbe di comportare costi aggiuntivi). Per richiedere l’emissione di Carat YOU è possibile fare riferimento al sito ufficiale linkato qui di sotto.

Carta YOU è una carta di credito gratuita con zero costi fissi e nessuna commissione

Richiedendo Carta YOU di Advanzia Bank è possibile accedere ad una carta di credito gratis:

con canone zero , sempre e senza dover rispettare alcun requisito

, sempre e senza dover rispettare alcun requisito con zero commissioni su prelievi e pagamenti , anche all’estero

su e , anche all’estero che utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo

ed è, quindi, accettata in tutto il mondo che non necessita dell’apertura di un nuovo conto corrente

Con Carta YOU è anche possibile accedere a tanti vantaggi aggiuntivi. La carta di credito, infatti, include una polizza viaggi gratuita e consente di rateizzare le spese sostenute con carta (con l’applicazione di un tasso di interesse). Da notare, inoltre, che la carta presenta un plafond che cresce nel tempo. Il fido viene stabilito da Advanzia Bank in fase di emissione della carta (sulla base dei dati forniti dal cliente). Successivamente, saldando sempre in modo puntuale le spese, il plafond aumenterà, garantendo un margine di utilizzo maggiore ogni mese per Carta YOU.

Richiedere la carta di credito di Advanzia Bank è semplicissimo. Basta accedere al sito ufficiale, compilare il modulo con tutti i dati necessari e attendere la risposta da parte dell’istituto. Carta YOU non presenta alcun costo di emissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.