Questa Carta di Credito è davvero a ZERO SPESE: ecco come richiederla

La carta di credito è uno strumento di pagamento che, in genere, presenta un costo superiore rispetto ad altre tipologie di carte, come la prepagata o la carta di debito. Con una carta di credito, infatti, bisogna tenere in considerazione costi fissi abbastanza alti (sia per il canone che per l’eventuale costo da sostenere per il conto abbinato) oltre che commissioni legate all’utilizzo (con il prelievo che, in genere, prevede una commissione percentuale).

Oggi, però, è possibile azzerare i costi della carta di credito arrivando ad usarne una completamente gratis. Basta affidarsi a Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta che sta diventando sempre più di riferimento per il mercato italiano grazie all’assenza di costi (sia fissi che legati all’utilizzo) e alla possibilità di ottenerla senza aprire un nuovo conto corrente. Carta YOU, inoltre, aggiunge una polizza viaggi gratuita oltre che la possibilità di rateizzare le spese.

Per richiedere l’emissione (gratuita) di Carta YOU è possibile seguire il link qui di sotto.

Carta YOU: è la scelta giusta per usare una carta di credito senza costi

Con Carta YOU si può accedere ad una carta di credito:

con canone azzerato a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito

senza dover aprire un nuovo conto corrente

con costi di emissione pari a zero

con zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche per le transazioni all'estero

con una polizza viaggi gratuita

con la possibilità di rateizzare le spese

che prevede l’utilizzo del circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura online che consente di ottenere rapidamente la carta di credito gratis da usare, in tutte le situazioni. Per tutti i dettagli, quindi, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

