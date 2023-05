Questa carta di credito a ZERO SPESE è ideale per chi viaggia

Poter contare su di una carta di credito quando si viaggia è molto importante e consente di gestire al meglio le spese oltre che accedere a servizi disponibili solo con questo strumento di pagamento (come l’autonoleggio, in particolare di modelli più costosi).

Nella scelta della carta di credito da utilizzare in viaggi c’è un’opzione che batte tutte le altre: si tratta di Carta YOU di Advanzia Bank. La proposta dell’istituto, infatti, è una carta di credito gratuita che include anche una polizza viaggi (sempre gratis) oltre alla possibilità di rateizzare le spese.

Carta YOU è la scelta ideale per chi viaggia e ha bisogno di una carta di credito da avere sempre a disposizione. Richiedibile senza dover aprire un nuovo conto corrente e senza dover sostenere alcun costo, la carta di Advanzia Bank è disponibile tramite il sito ufficiale.

Carta di credito a zero spese per viaggiare: ora c’è Carta YOU

Scegliendo Carta YOU è possibile puntare su di una carta di credito:

con canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare con zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche all’estero (un aspetto ottimo per quando si viaggia)

su pagamenti e prelievi, anche all’estero (un aspetto ottimo per quando si viaggia) con zero costi di emissione

con emissione senza aprire un nuovo conto corrente

In più, per chi sceglie Carta YOU ci sono diversi vantaggi aggiuntivi come:

una polizza viaggi inclusa gratuitamente

gratuitamente la possibilità di rateizzare le spes e (con un tasso di interesse)

e (con un tasso di interesse) la possibilità di utilizzare il circuito Mastercard e, quindi, utilizzare la carta in tutto il mondo

Carta YOU può essere richiesta in pochi clic. Basta raggiungere il sito ufficiale tramite il link qui di seguito e inserire tutti i dati richiesti in modo da inoltrare la richiesta di emissione (completamente gratuita) ad Advanzia Bank che fornirà un responso in breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.