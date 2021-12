Questa borraccia FILTRA l'acqua: risparmi e bevi sicuro (12€)

Una borraccia di Brita super intelligente, in grado di filtrare in tempo reale l'acqua che bevi. Abbassi il residuo fisso e risparmi un sacco sull'acquisto di bottigliette usa e getta in plastica, fra l'altro inquinanti. Un prodotto, che è anche un'ottima idea regalo, adesso in gran sconto su Amazon: puoi portarla a casa a 12€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Borraccia per filtrare l'acqua: prezzo super su Amazon

Un'idea geniale. Lo stesso concetto – ottimo – delle caraffe filtranti, adattato su un prodotto portatile. L'acqua buona da bere, sempre con te in un contenitore costruito con estrema attenzione ai materiali: sono tutti privi di BPA.

Il suo funzionamento è semplicissimo: grazie allo speciale filtro MicroDisc, il liquido che inserisci all'interno viene liberato dalla impurità in tempo reale. Il residuo fisso si abbassa e tu puoi goderti un'acqua dal buon sapore, anche se la riempi da una fontana per strada. Con un capienza da 0,6 litri, hai sempre con te il quantitativo necessario alla giusta idratazione.

Un prodotto realizzato dal brand Brita, leader nel settore della filtrazione domestica dell'acqua. I filtri durano un mese l'uno e si possono riacquistare direttamente su Amazon, all'occorrenza.

Questa borraccia in grado di filtrare l'acqua è perfetta per te, ma si presta anche come ottimo regalo di Natale. Con gli sconti del momento, la porti a casa a 12€ circa appena. Completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.