Questa BESTIA di lampione solare da 600W costa niente su eBay (49€)

Un lampione solare di gran potenza come questo è la soluzione ideale per godere di una marea di luce, tutta completamente gratis. Merito dell’energia elettrica che viene prodotta in modo sostenibile grazie all’energia del sole.

Questo pazzesco modello da ben 600W è un prodotto che include tutto quello che serve per funzionare: una potente lampada, una batteria per l’accumulo dell’energia e un pannello solare che si occuperà di prelevarla dal sole. A differenza del classico faretto solare, questo è un sistema di illuminazione importante: potrai avere il massimo controllo del giardino, che non resterà piove al buio per risparmiare sulla corrente elettrica.

Normalmente è parecchio più costoso, adesso questo eccezionale dispositivo è in sconto su eBay a un prezzo irripetibile: completa l’ordine adesso per portarlo a casa a 49,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, garantita in pochi giorni.

Sempre dalla stessa inserzione, hai anche la possibilità di prendere modelli ancora più potenti sempre con sconto importante. Attualmente disponibili ci sono le versioni da 800W (a 62,99€) e addirittura da 1000W (a 71,99€) . Ti ricordo che sono tutti alimentati tramite pannello solare: non ci sarà alcun costo aggiuntivo per la spesa elettrica. Fai in fretta, con questi prezzi le scorte finiranno molto presto.

Incredibilmente elementare l’installazione. A rendere così facile l’operazione è proprio il modo in cui è costruito questo prodotto: è un unico blocco, che integra tutte le componenti. Neanche il pannello solare separato: è posizionato sulla parte superiore e basterà fare attenzione che sia ben esposto alla luce del sole durante il giorno.

Per il resto, l’installazione richiede semplicemente di fissare il dispositivo scegliendo fra due modi differenti. Puoi farlo direttamente a muro oppure sfruttando una staffa. Se non ne possiedi una, puoi decidere di ordinarla contestualmente con un sovrapprezzo di appena 5€.

Finalmente, con una soluzione versatile e potente come questa non dovrai più limitarti e godere dell’illuminazione che hai sempre desiderato nel tuo giardino, nel cortile, nel piazzale, ma anche sul terrazzo oppure in balcone.

Con un investimento minimo, porti a casa un lampione solare da 600W (o superiore) e inizi immediatamente ottenere due vantaggi: risparmi un sacco sulla bolletta elettrica e illumini dove preferisci, come non sei mai riuscito a fare. Approfitta della ghiotta occasione eBay del momento e completa il tuo ordine adesso. Ricevi tutto a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.