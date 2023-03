QUESTA asciugatrice Hoover è in super offerta su Monclick (-56%)

L’asciugatrice Hoover in offerta a oltre metà prezzo su Monclick, con prezzo crollato da 799,90 euro a 349,90 euro, è la Link X-Care, dotata del più completo set di programmi di asciugatura per il bucato. Con capacità di carico fino a 8kg e classe di efficienza energetica A++, è un ottimo prodotto se stai pensando di acquistare una nuova asciugatrice.

Asciugatrice Hoover in sconto del 56% su Monclick

Tra le funzionalità avanzate dell’asciugatrice Hoover Link X-Care si annovera il sistema ONE FI Wi-Fi, grazie al quale l’asciugatrice è in grado di connettersi all’innovativa app Wizard per beneficiare di opzioni basate sul proprio stile di vita. Un altro punto di forza della lavatrice è costituito dalle eccellenti prestazioni sugli indumenti delicati, tali da consentire a Hoover di aggiudicarsi la prestigiosa certificazione Woolmark per il suo programma lana. Non solo funzioni smart e massima cura per i capi più delicati, l’asciugatrice Hoover riesce a stupire anche per design e praticità, con la caratteristica più unica che rara di raccogliere l’acqua direttamente nell’oblò grazie a un sistema brevettato dall’azienda.

Il modello in offerta su Monclick è acquistabile anche in tre rate senza interessi con Klarna e PayPal da 116 euro al mese. Con Klarna puoi inoltre decidere di pagare in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto.

Se sei alla ricerca di un’asciugatrice semplice da usare ma allo stesso tempo dotata di tante funzionalità avanzate che mirano a rendere più agevole la tua quotidianità, la Link X-Care di Hoover in offerta su Monclick è la scelta ideale. Prendi al volo l’offerta del noto e-commerce italiano per risparmiare qualcosa come 450 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

