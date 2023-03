QUESTA asciugatrice AEG a pompa di calore è a METÀ PREZZO su Monclick

L’asciugatrice AEG della Serie 7000, appartenente alla classe energetica A++, è in offerta a metà prezzo su Monclick fino a esaurimento scorte. Lo sconto rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico è pari a 450 euro: se approfitti della promo ora, paghi l’ottima asciugatrice a pompa di calore 449,90 euro anziché 899,90 euro.

Asciugatrice AEG a pompa di calore in sconto del 50% su Monclick

Il modello in offerta su Monclick è l’asciugatrice a pompa di calore AEG Serie 7000, con capacità di asciugatura pari a 8kg e una profondità pari a 66,3 cm. Queste le altre dimensioni: altezza 85 cm, larghezza 59,6 cm, peso 47,96 kg. Uno dei principali punti di forza dell’asciugatrice AEG è il risparmio energetico garantito rispetto agli altri modelli più datati. Merito della classe energetica A++, tra le migliori del settore. Questa asciugatrice però non ti fa solo risparmiare sulla bolletta elettrica, ma ti permette anche di ottenere la massima delicatezza di asciugatura per tutti i capi di abbigliamento, grazie all’adozione della tecnologia a pompa di calore.

L’offerta è inoltre ancora più allettante grazie alla possibilità di pagare in tre comode rate da 149,97 euro al mese senza interessi con PayPal o Klarna. E se ti affidi alla società fintech svedese, hai la possibilità di pagare 30 giorni dopo l’acquisto in un’unica soluzione.

Se hai bisogno di un’asciugatrice moderna, che ti faccia risparmiare non soltanto per il suo prezzo di acquisto ma anche nella quotidianità, grazie a un’efficienza energetica superiore, non farti scappare l’asciugatrice AEG Serie 7000, scontata di 450 euro su Monclick.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.