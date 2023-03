Quasi Orfano è disponibile in streaming: attiva NOW TV a soli 3€

Con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini è ora disponibile in streaming da lunedì 20 marzo Quasi Orfano su NOW TV. Si tratta di una divertente commedia tutta italiana, remake di una pellicola francese. Se vuoi goderti questo film in esclusiva attiva PASS CINEMA ENTERTAINMENT a soli 3 euro.

Grazie a questa promozione avrai accesso a tutti i contenuti Sky TV e Cinema in streaming dall’app ufficiale NOW. Un’occasione unica per provare questo servizio a un prezzo decisamente contenuto. Scegli il miglior intrattenimento disponibile e guarda tantissimi film e serie TV anche in prima visione.

Avrai molti titoli da gustare da solo o con tutta la tua famiglia. Il meglio dell’intrattenimento è disponibile su due schermi in contemporanea con Serie TV nazionali e internazionali, gli show di cui tutti parlano e i film più attesi. Tutti in un’unica soluzione economica e conveniente, senza limiti.

Quasi Orfano su NOW TV: assicurati uno streaming senza buffering

Per vedere Quasi Orfano su NOW TV in streaming senza buffering hai bisogno di NordVPN. Questa VPN è la soluzione perfetta per rendere la tua connessione stabile e veloce senza dover cambiare operatore telefonico e in qualsiasi ora del giorno. Attivala subito al 63% di sconto grazie all’extra 3% ora disponibile per un tempo limitato.

E se viaggi molto non ti preoccupare. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.