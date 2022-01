Quanto ha guadagnato Apple durante le vacanze di Natale?

Secondo quanto si legge, sembra che Apple abbia pianificato il rilascio dei guadagni relativi alle vacanze del primo trimestre del 2022 per il prossimo 27 gennaio.

La chiamata agli utili di Apple è prevista per il 27 gennaio

L'OEM di Cupertino ha annunciato oggi che rilascerà il suo rapporto sugli utili per il primo trimestre fiscale del 2022 giovedì 27 gennaio.

Come al solito, la società rilascerà il suo rapporto sui guadagni relativi al primo trimestre del 2022 molto presto; quindi terrà una teleconferenza con investitori e analisti per fornire maggiori dettagli in merito.

Questa versione coprirà la sempre importante stagione dello shopping natalizio per Apple ma anche anche gli impatti in corso della carenza di chip che sta limitando la disponibilità di iPhone e iPad, nonché le conseguenze della pandemia da CoVid-19.

Apple non ha fornito alcuna guida ufficiale per il primo trimestre del prossimo anno a causa dell'incertezza causata dalle interruzioni della produzione e dalla pandemia di Coronavirus. Tuttavia, il CEO di Apple Tim Cook ha affermato che la mela si aspetta “una solida crescita dei ricavi anno su anno“.

Come sempre, è importante notare che Tim Cook non riporta più i numeri di vendita delle unità iPhone, iPad e Mac, sebbene riporti una ripartizione delle entrate per categoria di prodotto. Ecco un aggiornamento su ciò che la mela ha riportato per il primo trimestre del 2021 un anno fa:

65,60 miliardi di dollari: iPhone;

15,76 miliardi di dollari: Servizi;

$ 8,68 miliardi: Mac;

12,97 miliardi di dollari: indossabili, casa e accessori;

$ 8,44 miliardi: iPad;

Totale: 111,44 miliardi di dollari di entrate e un profitto di 28,76 miliardi di dollari.

La call Q1 2022 si terrà alle 14:00. PDT / 17:00 EDT con Apple che pubblicherà il suo rapporto completo sui guadagni 30 minuti dopo. La chiamata includerà una sezione di Q&A con il CEO di Apple Tim Cook e il CFO Luca Maestri.

Come ogni trimestre, la mela trasmetterà in streaming la chiamata sugli utili sul suo sito Web Investor Relations.