Quando Tineco FLOOR ONE S7 Pro ottimizza le pulizie (ora in sconto)

Impossibile non aver sentito parlare di Tineco FLOOR ONE S7 Pro. Questo prodotto è tra i più famosi del web perché ottimizza i tempi e rende le pulizie una passeggiata. Stanco di dover passare prima l’aspirapolvere e poi eliminare le macchine con secchio e straccio? Ok, questo elettrodomestico è ciò che fa al caso tuo. Aspira e lava sempre con acqua pulita in una sola passata… ed è persino senza fili. Intelligente e un vero toccasana: merita di essere così famoso. Se l’idea ti sta piacendo, lo acquisti direttamente su Amazon a soli 569€ con uno sconto del 21%. È un’offerta a tempo quindi collegati e completa l’acquisto.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro, le verità su questo sistema

Si presenta come un più classico aspirapolvere senza fili ma in realtà ha una doppia funzione. Tineco FLOOR ONE S7 Pro è il sistema di pulizia automatico che a te non richiede alcun sforzo e che rende i pavimenti puliti e lucenti come se fossero nuovi. Comodo e pratico da utilizzare, ti offre una lunga autonomia con cui occuparti di ogni ambiente casalingo senza il terrore di rimanere a secco.

Una delle caratteristiche più salienti del modello è che è dotato di base di ricarica. Ogni volta che termini le tue pulizie, riponi il dispositivo sulla sua base dove la batteria torna al 100% e se necessario, avvii l’autopulizia con cui serbatoio e spazzola si puliscono alla perfezione. A te non resta che rilassarti.

La tecnologia MHCBS assicura che l’aspirapolvere utilizzi esclusivamente acqua pulita per la pulizia delle superfici così da garantirti le massime prestazioni. Per iniziare ad utilizzarlo non devi far altro che accenderlo dal suo display LED e passarlo come un più classico aspirapolvere. Il sensore rileva il grado di sporcizia e setta in automatico la potenza. In una semplice passata vengono aspirati tutti i detriti più grandi e le macchie ostinate lavate via con successo.

Anche se hai animali domestici e quindi problemi di peli, questo sistema 2in1 funziona alla grande.

A soli 569€ su Amazon, Tineco FLOOR ONE S7 Pro è l’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili del momento. Se sei interessato all’acquisto, collegati in pagina e approfitta dello sconto del 21%.

