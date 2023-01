Quando arriva il nuovo Mac Pro con Apple Silicon?

Con l’annuncio dei nuovi computer desktop e portatili di Apple, adesso rimane solo un prodotto con i processori di Intel nel listino della mela. Parliamo del potentissimo Mac Pro. Ci domandiamo tutti quando vedremo l’iterazione next-gen con Apple Silicon M2 Ultra e M2 Extreme, ma per il momento non abbiamo dettagli in merito.

I professionisti del settore aspettano da tempo una macchina così performance, sebbene bisogna dire che l’M1 Ultra presente sul Mac Studio è più che sufficiente anche per le produzioni cinematografiche indipendenti e di medio profilo.

Mac Pro con Apple Silicon: cosa sappiamo?

Torniamo indietro nel tempo: nel 2020 Apple ha dichiarato la transizione alla sua soluzione proprietaria Apple Silicon. A novembre sono arrivati i primi Mac con M1; abbiamo visto l’Air, il Pro 13 e il Mac mini. In seguito abbiamo conosciuto l’iMac da 24″ con piattaforma operativa next-gen. Successivamente abbiamo conosciuto anche i tablet Pro con suddetto SoC e i nuovi computer portatili e fissi. Adesso manca solo il Mac Pro e il passaggio sarà definitivamente completato.

In passato, il VP del reparto ingegneria hardware John Ternus ha dichiarato che un Mac Pro con Apple Silicon era in cantiere presso la compagnia. In origine il debutto era previsto per lo scorso anno, ma sembra che lo sviluppo di questo device richieda più tempo del previsto.

