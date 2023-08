Qualità CINEMA e prezzo HOT: la smart TV TCL UHD 4K da 65" giù del 35%

Inutile girarci intorno: oggi è impossibile ignorare l’offerta eBay sulla bellissima sbart TV TCL da 65″ con pannello Ultra HD 4K. Tua a 519€ con uno sconto immediato del 35% – risparmi ben 280€ sul prezzo di vendita -, puoi anche acquistarla comodamente tramite PayPal e pagarla in tre rate senza interessi e busta paga.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per comprendere fin da subito che la smart TV TCL in offerta è uno spettacolo per gli occhi, senza ombra di dubbio merito delle cornici sottilissime.

35% di sconto immediato su eBay per la smart TV TCL UHD 4K da 65 pollici

Il pannello QLED 4K supporta la tecnologia HDR10+ per una qualità d’immagine sbalorditiva, mentre il Dolby Atmos 2.0 ti sorprende con un sound potente e avvolgente immagine dopo immagine. Compatibile al 100% con Alexa e dotata della piattaforma software Google TV, la smart TV TCL è anche perfetta per il gaming ad altissime prestazioni grazie al refresh rate a 120 Hz.

Abbandonati alla bellissima qualità d’immagine della smart TV e accedi rapidamente a tutti i cataloghi online di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, Paramount+ e non solo.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la smart TV a marchio TCL per riceverla direttamente a casa in pochissimo e senza nemmeno spendere un singolo euro per la consegna; inoltre, se l’acquisti tramite PayPal puoi anche scegliere il pagamento in tre rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.