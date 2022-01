Quali sono i telefoni che mantengono il loro valore nel tempo?

I valori di permuta dell'iPhone sono sempre stati superiori a quelli dei telefoni Android e l'anno scorso non ha fatto eccezione. Solo uno smartphone del roboettino verde è entrato tra i primi cinque e i device con le prestazioni peggiori hanno perso oltre l'80% del loro valore in un solo anno.

Gli iPhone sono i telefoni che mantengono il valore nel tempo

L'iPhone 12 Pro Max ha mantenuto il suo valore migliore, con i proprietari in grado di recuperare più di due terzi del prezzo pagato un anno dopo. Naturalmente, i melafonini sono costosi da acquistare, quindi SellCell ha esaminato i dati i dati di mercato per capire quale device mantenesse meglio il suo valore. Come detto, il 12 Pro Max ha mantenuto il 68,3% del suo valore quando è stato scambiato un anno dopo.

L'iPhone 12 e il 12 Pro hanno fatto altrettanto bene, mentre il 12 mini ha ottenuto il maggior successo della line-up 2020, mantenendo il 56,2% del suo valore originale.

Sul fronte Android, solo il Pixel 5 è arrivato tra i primi cinque, perdendo quasi esattamente la metà del suo valore in un anno. Il peggior deprezzamento è stato subito dai proprietari di telefoni Motorola e LG.

I possessori di iPhone hanno maggiori probabilità di permutare i loro telefoni alla fine di contratti di uno o due anni. Vediamo che l'iPhone 11 occupa il primo posto e l'11 Pro Max il quarto. Ciò è prevedibile, poiché le persone hanno raggiunto la fine dei loro contratti biennali su questi telefoni lo scorso anno. Pertanto, i consumatori avranno rivenduto i loro telefoni mentre si preparano all'aggiornamento.

Allo stesso modo, ha senso vedere l'iPhone 12 Pro Max al terzo posto. I contratti di 12 mesi sull'iPhone 12 sono scaduti nel 2021 e anche il 12 Pro Max ha mantenuto il suo valore migliore l'anno scorso. Quindi, quando l'iPhone 13 è stato lanciato in numero limitato, gli astuti possessori di 12 Pro Max sapevano di avere telefoni di alto valore e, come tali, li hanno rivenduti a prezzi eccellenti.

Apple ha anche guidato la classifica dei tablet più scambiati nel 2021. Ancora una volta, non sorprende che l'iPad Pro 12.9 4th Gen sia stato il tablet più scambiato del 2021. Perché non sorprende? Ebbene, insieme all'iPhone 13, l'OEM di Cupertino ha lanciato anche due nuovi device il 14 settembre: l'iPad 9 e l'iPad Mini (2021).

I fan di Apple non vedevano l'ora di ricevere un iPad e un iPad Mini aggiornati. Quindi, è probabile che abbiano scambiato il loro fidato tablet di vecchia generazione per fare spazio alle nuove proposte della mela.