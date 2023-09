Quale iPhone comprare oggi? Con QUEST'OFFERTA scegliere è più semplice

Scegliere quale iPhone comprare non è semplice. È chiaro che, per chi ha un budget illimitato, non ci sono sostanziali problemi ed è possibile scegliere il modello preferito, considerando grandezza e colorazione.

Per acquistare un iPhone con un buon prezzo e senza spendere troppo, invece, è possibile fare affidamento alla nuova offerta eBay di oggi che consente di acquistare iPhone 14 128 GB ad appena 724 euro. In alternativa, c’è la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo di 899 euro.

In entrambi i casi, è possibile completare l’acquisto con PayPal, optando per il pagamento in 3 rate senza interessi e dilazionando la spesa. Si tratta di un’opportunità ottima per comprare oggi un nuovo iPhone.

iPhone 14 è il nuovo iPhone da comprare oggi

iPhone 14 è lo smartphone giusto da comprare oggi. La presenza del SoC Apple A15 Bionic e un prezzo sempre più basso, infatti, rendono lo smartphone uno dei migliori modelli per rapporto qualità/prezzo sul mercato.

Tra le specifiche, ricordiamo, c’è un display OLED da 6,1 pollici oltre a una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS, con possibilità di accesso a tutti i servizi proposti da Apple. Considerando il calo di prezzo, scegliere oggi questo smartphone è, sicuramente, una soluzione giusta per abbinare risparmio e ottime prestazioni.

Con la nuova offerta eBay disponibile oggi è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 724 euro. L’offerta riguarda la versione da 128 GB mentre la variante da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 899 euro. Per entrambe le versioni è possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate con PayPal. La promozione è destinata a durare solo per un breve periodo di tempo.

