Quale conto online scegliere per ottenere bonifici online illimitati e gratuiti?

Effettuare bonifici online è una comodità non da poco, uno dei maggiori vantaggi legati ai conti digitali.

Di fatto, con pochi e semplici tocchi sul display dello smartphone, è possibile inviare denaro a chiunque possieda un qualunque conto con IBAN. Chi necessita di fare spesso questo genere di operazione, a quale piattaforma dovrebbe rivolgersi?

In questo contesto, Conto Sella rappresenta una scelta quasi obbligata. Il servizio infatti, propone bonifici online illimitati e gratuiti verso conti italiani e facenti parte dei paesi SEE. Di fatto un ambiente ideale per chiunque abbia questa necessità.

Come vedremo in seguito però, Conto Sella offre anche tanti altri vantaggi che rendono tale piattaforma una delle più apprezzate dell’intero settore.

Bonifici online illimitati e gratuiti? Solo uno dei vantaggi legati a questa piattaforma

Quali sono i vantaggi legati a Conto Sella?

Già il conto Start è in grado di offrire una serie di funzionalità a dir poco interessanti. Nello specifico si parla di:

prelievi ATM Sella illimitat i;

i; 4 prelievi gratuiti da ATM di altre banche ;

; carta di debito gratuita in fase di apertura;

in fase di apertura; salvadanaio digitale ;

; statistiche spese.

Queste soluzioni, abbinate alla solidità relativa a un istituto bancario con solide fondamenta, rendono Conto Sella Start un ottimo modo per avere un primo approccio con i conti online.

Per chi invece conosce già il settore, vi è la possibilità di optare per soluzioni più avanzate. Conto Sella Premium, per esempio, porta a 6 i prelievi gratuiti da altre banche, propone una carta di credito inclusa e fino a 2 bonifici istantanei gratuiti al mese.

A questo aggiunge coperture assicurative di vario tipo, in grado di elevare il conto online a uno strumento raffinato non solo per quanto riguarda la gestione delle finanze.

