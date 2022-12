Qualcuno ha detto tablet? 5G Wi-Fi, Android 11, tastiera e penna, tutto a meno di 110€

Non solo un tablet. Con il dispositivo mobile del marchio Facetel hai un tablet da 10″ con Android 11, 64GB di memoria (espandibile fino a 128GB) e supporto alla connettività 5G Wi-Fi equipaggiato di tastiera e penna. Il prezzo? Soli 109,99 euro, grazie allo sconto improvviso di Amazon sul device pari a 50 euro (il prezzo di vendita consigliato al pubblico è di 159 euro).

Se sei in ritardo per un regalo hai ancora tempo per rimediare: grazie infatti alla spedizione ultra-rapida di Amazon, se ordini ora il tablet in offerta lo riceverai a casa tua già domani, senza dover aggiungere nemmeno un centesimo. L’offerta è limitata, quindi affrettati prima che termini la disponibilità e il prezzo torni a essere quello di listino.

Tablet Facetel da 10″: ha tutto quello che ti può servire

Il tablet da 10″ di Facetel in offerta a 109,99 euro su Amazon è un dispositivo ideale se sei alla ricerca di un device mobile che sia di supporto per il lavoro quotidiano, lo studio e l’intrattenimento. A bordo trovi pre-installato Android 11 e un ottimo processore octa-core, una combo perfetta per un’esperienza d’uso ben al di sopra della media.

Usalo per guardare la tua serie TV preferita o l’ultimo film appena uscito al cinema, oppure trasformalo in uno stereo per ascoltare la musica: qualunque attività scelga, non dovrai mai preoccuparti della batteria, grazie all’autonomia fino a 12 ore. Hai anche la possibilità di sfruttarlo per le videochiamate o quando sei in viaggio, grazie alla fotocamera frontale da 5 megapixel e quella posteriore da 8 megapixel.

Prendi al volo l’offerta di Amazon sul tablet da 10″ del marchio Facetel per risparmiare 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna è prevista per domani.

