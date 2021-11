Qualcomm vuole cooperare di più con i suoi partner cinesi

L'azienda americana Qualcomm cerca di approfondire la sua cooperazione con i suoi partner cinesi; il motivo di questa mossa è ancora sconosciuto.

Qualcomm vuole investire in nuovi ambiti di ricerca

Il chipmaker americano sta cercando di approfondire e far crescere la sua relazione con i suoi partner in Cina. La notizia arriva mentre l'azienda definisce i suoi piani di espansione in settori come il 5G, l'intelligenza artificiale, l'IoT (Internet delle cose) e altro ancora.

Secondo un rapporto di ChinaDaily, un alto dirigente del colosso americano di chipmaking ha condiviso la notizia in un post online. Questa dichiarazione è arrivata nel momento in cui l'azienda sta collaborando con partner locali in Cina al fine di presentare una serie di nuove soluzioni e prodotti avanzati al China Intentional Import Expo che si sta attualmente svolgendo a Shanghai. Il commento è stato fatto da Frank Meng, presidente di Qualcomm China.

L'alto funzionario ha inoltre aggiunto che gli sforzi del Paese aiuteranno anche a creare un ambiente imprenditoriale più aperto e inclusivo. Inoltre, l'esecutivo ritiene che la sua disponibilità a condividere opportunità di sviluppo con il mondo contribuirà anche ad aumentare la cooperazione internazionale per l'innovazione. Meng ha affermato che tali sforzi sono anche ciò che ha incoraggiato Qualcomm a realizzare investimenti in Cina e ad espandere la sua cooperazione con i partner locali.

Il presidente ha affermato che l'approfondimento della cooperazione con le realtà asiatiche aiuterà anche nello sviluppo e nella crescita in settori come i gadget IoT, l'Internet industriale, il settore dei trasporti intelligenti, delle città smart e in molti altri. In altre parole, la crescente partnership è anche una promozione dell'economia digitale e del suo sviluppo.