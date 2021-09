I nuovi dettagli emersi in rete in queste ore contestuali al futuro SoC Snapdragon Wear 5100 di Qualcomm, rivelano che le prestazioni della CPU potrebbero non ottenere un grande aggiornamento.

Cosa sappiamo sullo Snapdragon Wear 5100?

Ricordiamo che lo Snapdragon Wear 4100 e il Wear 4100+ sono i migliori chipset del chipmaker americano per orologi intelligenti ad oggi disponibili in commercio. I chip, che sono apparsi soltanto in pochi modelli, dovrebbero vedere presto un erede. Nuovi dettagli hanno rivelato che il nuovo processore, che dovrebbe chiamarsi Snapdragon Wear 5100 (SW5100), potrebbe non ottenere un grande incremento in termini di prestazioni, questo per via della sua CPU.

I ragazzi di Winfuture hanno fatto delle ricerche e hanno scoperto che l'attuale versione dell'SW5100 che Qualcomm sta testando ha quattro core Cortex-A53 proprio come i suoi predecessori e non sembra disporre di Cortex-A73. Tuttavia, la velocità di clock è ancora sconosciuta.

Una fonte afferma inoltre che il chipset è in fase di test con diverse configurazioni che includono RAM LPDDR4X, la quale è sicuramente un aggiornamento sostanziale rispetto alla RAM LPDDR3 della serie Snapdragon 4100. Ci potrebbero essere 1 GB o 2 GB di RAM e e 8 GB o 16 GB di memoria flash eMMC.

Proprio come la serie Snapdragon Wear 4100, Winfuture riporta che Snapdragon Wear 5100 potrebbe anche avere un coprocessore che consumerebbe molta meno energia e gestirebbe attività come il monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca.

Lo Snapdragon Wear 5100 sarà prodotto sia da Samsung che dalla cinese SMIC, secondo i dettagli ottenuti dai campioni di fornitura. Si ritiene che Qualcomm stia puntando ai produttori cinesi con questi nuovi SoC.

Non ci sono ancora notizie su quando verrà annunciato il suddetto elemento, ma sembra che ci sia ancora un po' di attesa all'orizzonte. L'OEM statunitense potrebbe anche voler ritardare il rilascio in modo che più produttori possano acquistare i “vecchi” Snapdragon Wear 4100 attualmente in fine serie. Staremo a vedere.

