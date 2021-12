Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3: UFFICIALE, ma per chi?

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 è appena stato annunciato per i dispositivi ARM di nuova generazione aventi a bordo il sistema operativo Windows.

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3: le specifiche tecniche

Il chipmaker ha annunciato diversi nuovi prodotti durante il suo annuale Snapdragon Tech Summit e dopo aver svelato il chip Snapdragon 8 Gen 1 per smartphone e Snapdragon G3x Gen 1 per dispositivi di gioco, l'azienda ha ora tolto i veli alla piattaforma di elaborazione 8cx Gen 3.

Come suggerisce il nome, questo è un successore del modello 8cx Gen 2 lanciato lo scorso anno. È costruito utilizzando il processo a 5 nm, il primo per un chip realizzato per i dispositivi Windows. L'azienda ha anche promesso un miglioramento dell'85% delle prestazioni della CPU e del 60% più veloci delle prestazioni della GPU.

Per la connettività, il chipset offre supporto per i modem Snapdragon X55, X62 e X65 5G di Qualcomm. Per ricapitolare, Snapdragon X65 dispone di velocità di download massime fino a 10 Gbps, Snapdragon X55 gode di velocità fino a 7,5 Gbps mentre lo Snapdragon X62 offre velocità fino a 4,4 Gbps.

Comprende l'ISP Spectra di Qualcomm, che promette una migliore messa a fuoco automatica, bilanciamento automatico del bianco ed esposizione automatica per le videoconferenze. Supporta una singola camera fino a 24 MP, insieme a un massimo di 4 fotocamere simultanee e supporta anche l'acquisizione di video HDR 4K a 30 fps, video al rallentatore 720p a 480 fps.

Il chip ora supporta l'archiviazione UFS 3.1 che offre velocità di lettura e scrittura più elevate. C'è anche Qualcomm Voice Suite, che ha la tecnologia Qualcomm Noise e Echo Cancellation per cancellare i suoni di sottofondo indesiderati.

La società afferma che il chip supporta la “durata della batteria di più giorni“, ma non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo. I dispositivi basati su Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 dovrebbero essere lanciati nella prima metà del 2022.

L'OEM americano starebbe anche lavorando ai suoi chip di nuova generazione per PC Windows che dovrebbero alimentare i dispositivi a partire dal 2023. Questi chip sono progettati da Nuvia, una società che è stata acquisita da Qualcomm per 1,4 miliardi di dollari all'inizio di quest'anno. I chip di nuova generazione progettati da Nuvia, lanciati nel 2023, mirano a competere con i chip della serie M di Apple.