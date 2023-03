Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe battere il nuovo SoC di Apple

Il nuovo processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, potrebbe battere il futuro chip di casa Apple, il Bionic A17 con modem 5G incorporato.

Intanto, nelle notizie correlate, prima di conoscere questa inedita piattaforma, vedremo la versione Plus dell’attuale Snapdragon 8 Gen 2. Questo arriverà in estate, mentre il SoC premium verso fine anno, in occasione dello Snapdragon Summit.

Stando a quanto ipotizzato da alcuni leaks online, Qualcomm sta pensando di rilasciare lo Snapdragon 8+ Gen 2 come aggiornamento intermedio dell’attuale SoC di punta. In attesa dello Snapdragon 8 Gen 3, questo lo vedremo sui top di gamma della seconda metà dell’anno.

Snapdragon gen 3 is indeed strong

Bigger jump compared to last gen

Apparently the main contributor was arm itself, especially X4 & 1,4,3 config

i think it's almost confirmed that gen3 for galaxy will beat bionic 17 frequency

"on paper"

up to 3.7+ghz for mobile

— RGcloudS (@RGcloudS) March 3, 2023