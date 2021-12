Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen3: destinato ai Chromebook

Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 è appena stato svelato per PC Windows e Chromebook entry-level di nuova generazione. Scopriamo le sue caratteristiche.

Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3: cosa sappiamo?

Il secondo giorno dello Snapdragon Tech Summit, Qualcomm ha annunciato alcuni prodotti e uno di questi è la piattaforma per computer Snapdragon 7c+ Gen 3 per i laptop entry-level sul mercato.

Come indica il nome, è un erede dello Snapdragon 7c Gen 2 svelato lo scorso anno. Il chipset è costruito utilizzando il processo a 6 nm e si dice che offra prestazioni della CPU del 60% più veloci e prestazioni della GPU fino al 70% più veloci.

Include il supporto per la connettività 5G per sub 6GHz e mmWave con Snapdragon X53 5G Modem-RF che offre una velocità di download massima fino a 3,7 Gbps. Grazie a Qualcomm FastConnect 6900, offre velocità fino a 2,9 Gbps su Wi-Fi 6 e 6E.

Lo Snapdragon 7c+ Gen 3 è dotato di Qualcomm Spectra ISP che supporta fotocamere triple fino a 22 megapixel, doppie camere fino a 36 megapixel e 22 megapixel, singola lente fino a 64 megapixel e permette al device che adotta questa soluzione di acquisire video 4K HDR.

C'è anche il Qualcomm AI Engine che consente esperienze accelerate dall'intelligenza artificiale attraverso 6.5 TOP di prestazioni. È disponibile il supporto per il Voice Suite per la cancellazione dell'eco basata sull'intelligenza artificiale e la soppressione del rumore (ECNS) per fornire un audio chiaro.

Supporta anche Microsoft PlayReady 3.0 e i moderni servizi di streaming video. L'azienda dichiara che la connettività migliorata in Snapdragon 7c+ Gen 3 consentirà di avere laptop sempre connessi veloci, avanzati ed efficienti per PC Windows e Chromebook di livello base. I dispositivi basati su Snapdragon 7c+ Gen 3 dovrebbero essere lanciati nella prima metà del 2022.