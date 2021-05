Qualcomm ha annunciato una versione aggiornata della sua piattaforma di elaborazione Snapdragon 7c per laptop: si chiama Snapdragon 7c Gen 2. Questo nuovo chipset è destinato a PC Windows entry-level e Chromebook.

Snapdragon 7C 2° generazione: le specifiche del SoC Qualcomm

Il mercato di destinazione dei chip della famiglia 7c per l'azienda rimane lo stesso: dispositivi “Always On” con un prezzo inferiore a $ 400. In questo nuovo processore, Qualcomm ha offerto un leggero aumento della velocità di clock e una maggiore frequenza per i due core Kryo 468 fino a 2,55 GHz.

Il pacchetto rimane lo stesso del suo predecessore, incluso un bus di memoria LPDDR4X a doppio canale, un Hexagon 692 DSP, uno Spectra 255 ISP e un modem Snapdragon X15. Il set di funzionalità è mantenuto basso per renderlo competitivo in termini di prezzo sul mercato.

Il chip è costruito utilizzando un processo a 8 nm e ha un design fnaless. Contiene una CPU Kryo 468 e supporta le tecnologie audio Aqstic dell'azienda. Lo Spectra 255 ISP supporta la riproduzione di video fino a 32MP e 4K HDR. Dal punto di vista della connettività, gestisce bene Wi-Fi e Bluetooth 5.0 insieme al 4G LTE.

Secondo le affermazioni di Qualcomm, Snapdragon 7c Gen 2 offrirà prestazioni di sistema fino al 10% maggiori rispetto alle piattaforme della concorrenza. La durata della batteria è stata migliorata e ora può fornire fino a 19 ore con una singola carica.

Qualcomm si rivolge a studenti, lavoratori e utilizzatori del PC di tutti i giorni per i laptop alimentati dal chip Snapdragon 7c Gen 2. La società ha anche annunciato Lenovo come primo partner per questo nuovo chip, ma i dettagli sul prodotto rimangono segreti.

Sul mercato sono disponibili laptop alimentati da ARM che offrono una grande durata della batteria e connettività, ma non sono in grado di eguagliare le prestazioni offerte dai dispositivi alimentati dai chip Intel e AMD. Con la transizione di Apple da Intel al suo Apple Silicon basato su ARM, sembra che lo sviluppo per dispositivi Windows con chip basati su ARM vedrà una spinta.

Qualcomm

Elettronica