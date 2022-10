Qualcomm resterà il fornitore di modem 5G per iPhone 15 e iPhone 16

Stando a quanto si osserva da una nota rilasciata ieri sul web da alcuni analisti del settore, sembra che Qualcomm resterà ancora il fornitore di modem 5G per i futuri iPhone 15 e iPhone 16 di Apple. In poche parole, questo vorrà dire che la mela è ancora in ritardo sullo sviluppo del suo modulo proprietario relativo alle reti di nuova generazione.

Come tutti sappiamo, da tempo si parla molto del primo modem 5G interamente “Made by Apple“. Se finora avevamo un sacco di notizie in merito tutte molto confusionarie fra loro, ora apprendiamo che Qualcomm fornirà alla compagnia di Tim Cook la propria soluzione ancora per ben due anni. Ciò implica che per vedere un modem simile dovremmo attendere fino al 2025.

I modem 5G di Qualcomm saranno sui nuovi iPhone per due anni

Facciamo un po’ di ordine: in una nota emersa sul web, si legge che Jeff Pu, l’analista di Haitong International Securities, ha dichiarato che i nuovi telefoni della mela del 2024 useranno ancora il modulo 5G di Qualcomm, anche se sarà inedito. Si chiamerà Snapdragon X75. Come il precedente X70, questo dovrebbe essere costruito con il nodo architettonico a 4 nanometri e farà sì che contribuirà a gestire meglio il dispendio energetico dei device.

Se torniamo indietro nel tempo, precisamente a giugno scorso, ricordiamo che Ming-Chi Kuo, altro analista della mela, indicava che Qualcomm sarebbe rimasto il fornitore di modem anche nel 2023. In poche parole, per due anni non ci saranno cambiamenti da questo punto di vista. Apple sembra ancora essere alle prese con il proprio chip “fatto in casa”; ad oggi non ha fornito una roadmap di rilascio ufficiale per questa tecnologia.

In poche parole, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Ultra (leggi qui) avranno lo Snapdragon X70 di Qualcomm (quello presentato a febbraio scorso, per intenderci), in grado di supportare fino a 10 Gbps di download e di migliorare la qualità del segnale fino al 60%. iPhone 16 invece, dovrebbe disporre dello Snapdragon X75.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPhone 14 è sceso a 999,00€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.