Qualcomm: presto arriveranno i chip Snapdragon serie 7

Si parla sempre più spesso del futuro SoC di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, tuttavia sembra che a breve arriveranno anche le proposte di fascia media della serie Snapdragon 7.

Per quanto riguarda il primo, sappiamo che l'azienda non ha fretta di rilasciarlo, poiché non vuole riscontrare gli stessi problemi avuti con la soluzione di prima generazione prodotta da Samsung. La nuova piattaforma infatti, sarà realizzata da TSMC.

Qualcomm: cosa sappiamo dei chip Snapdragon 7?

Un insider della rete afferma che la gamma di processori mediogamma arriverà a maggio insieme allo SD 8 Gen 1 Plus; questo dovrebbe essere un chip realizzato con un cluster 1+3+4. Curiosamente, anche la line-up SD7XX godrà di un cluster simile.

Il SoC dovrebbe competere con il Dimensity 8100 di MediaTek rilasciato da poco; i due chip si daranno battaglia nella fascia media del mercato. Ad ogni modo, ci sarà da attendere ancora qualche mese prima di vedere i primi telefoni aventi a bordo le suddette soluzioni.

A tal proposito, riportiamo i risultati finanziari del mercato dei semiconduttori. Notiamo infatti che MediaTek ha superato Qualcomm e tutti gli altri chipmaker di device Android. Stando a quanto suggerisce The Verge poi, che cita i dati della società di analisi IDC, sembra che la quota dei terminali basati su SoC MediaTek negli USA sia arrivata al 48,1%, mentre Qualcomm ha ottenuto il 43,9%.

Le ragioni del successo di MediaTek risiedono in moltissimi fattori; fra tutti, citiamo le ottime performance dei midrange low-cost di casa Samsung, come il Galaxy A12, l'A32 e il Moto G Pure.

Nel quarto trimestre del 2021 infatti, questi terminali hanno rappresentato il 51% dei termiali basati sulle soluzioni di MediaTek. Concludiamo sottolineando che questa azienda sta cercando di crescere anche nella fascia top del mercato, grazie alle ottime performance e all'attenzione dedicata al processore Dimensity 9000 a 4 nanometri da poco uscito.